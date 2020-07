Wzrost zakażeń po pogrzebie góralki. W ceremonii brali udział Kayah i Karpiel-Bułecka

Na zakopiańskim cmentarzu na Pęksowym Brzyzku 2 lipca spoczęła Zofia Karpiel-Bułecka. Kilka dni później okazało się, że żałobnicy z najbliżej rodziny zmarłej są zakażeni koronawirusem. Sanepid zaapelował do uczestników pogrzebu, którzy mieli kontakt z zarażonymi, o zgłoszenie się i wykonanie badań.

Konferencja burmistrza

W środę na konferencji prasowej władze Zakopanego potwierdziły, że dotąd stwierdzono koronawirusa u 40 osób w powiecie tatrzańskim, z czego zdecydowana większość to osoby uczestniczące w pogrzebie. Sytuacja jest jednak rozwojowa, bo część żałobników nadal czeka na wyniki testów. Zgłaszają się też kolejne osoby do wymazywania. Władze Zakopanego pozyskały 300 tys. zł na zakup płynów dezynfekujących, które zostaną przekazane mieszkańcom.

- Dotąd miasto Zakopane wyróżniało się tym w Małopolsce, że rzeczywiście przypadków koronawirusa mieliśmy najmniej. Mam nadzieję, że wszystko to co teraz się dzieje, doprowadzi do tego, abyśmy nadal spokojnie i bezpiecznie w naszym mieście żyli – powiedział burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, który zaznaczył, że miasto od początku wybuchu pandemii stosowało się do wszystkich zaleceń rządowych. - Dzisiaj znajdujemy się trochę w innej sytuacji. Uzyskałem 300 tys. zł, aby zakupić płyn do dezynfekcji rąk. Tego płynu mamy zamiar zakupić około 20 tys. sztuk po jednym litrze. To jest bez mała, dla każdego mieszkańca – mówił podczas konferencji prasowej burmistrz.

Środki dla mieszkańców

Płyny do dezynfekcji mieszkańcy Zakopanego mogą odbierać w budynku wygaszonego gimnazjum nr 2 przy ul. Sienkiewicza. - Miasto Zakopane dołoży wszelkich starań, aby mieszkańcom i turystom pomóc we wszystkich oczekiwaniach – mówił Dorula i zaapelował o przekazywanie informacji o osobach potrzebujących pomocy. Pomoc, np. w dostarczaniu żywności czy leków, zaoferowali również zakopiańscy harcerze. Z osób zakażonych koronawirusem, które uczestniczyły w pogrzebie, siedem przebywa w szpitalu, a pozostałe są w izolacji domowej.

Władze miasta zorganizowały także akcję przypominającą o zasadach sanitarnych. Stosowne plakaty będą rozwieszane na tablicach i w witrynach sklepowych. Wielu turystów, którzy przyjechali na letni wypoczynek pod Giewont, nie stosuje się do zasad, co widać np. na zatłoczonych Krupówkach, gdzie większość osób nie nosi maseczek.

Autor: Szymon Bafia

Czytaj także:

264 nowe zakażenia koronawirusem w Polsce. W ciągu doby wyzdrowiało rekordowo dużo osób