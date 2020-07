Sejm zatwierdził poprawki w bonie turystycznym. Rządzący liczą na szybki podpis prezydenta

Bonem turystycznym zostanie objętych 6,5 miliona polskich dzieci, a cała akcja kosztować ma 3,5 miliarda złotych. Ma on być niezależny od poziomu dochodów rodziców, podobnie jak ma to miejsce w przypadku świadczenia 500+. Podobna będzie też kwota państwowego wsparcia. Rodzice dostaną 500 złotych, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwota ta zwiększona zostanie do tysiąca złotych. Pomimo wcześniejszych wątpliwości, bon turystyczny obejmie też dzieci, których rodzice pracują za granicą i pobierają zasiłki przekraczające równowartość 500 zł.

Bon zrealizować będzie można od 26 lipca tego roku, aż do 31 marca 2022 i nie trzeba będzie wykorzystywać całej sumy na raz. Jak sama nazwa wskazuje, rodzice nie otrzymają pieniędzy w gotówce. Środki trafią na konta rodziców, którzy zarejestrują się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Pieniądze z tego świadczenia będzie można wydać na konkretne cele, m.in. opłacenie pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, na obozie lub koloniach.

