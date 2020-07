Kancelaria Sejmu pisała o „warknięciu” Mosbacher. Dyrektor CIS zabrał głos

Przypomnijmy, sprawa zaczęła się od wpisu na Twitterze zamieszczonego przez Beatę Mazurek, jako komentarz do decyzji Rafała Trzaskowskiego o odmowie wzięcia udziału w debacie organizowanej przez TVP w Końskich. „Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy Końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek” – napisała europosłanka PiS na Twitterze.

Do wpisu Mazurek odniosła się ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. „Dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków” – napisała dyplomatka. Z kolei w odpowiedzi na wpis Agnieszki Rucińskiej, która zasugerowała, że sprawa może skończyć się skandalem dyplomatycznym, pojawiła się odpowiedź napisana z konta Kancelarii Sejmu na Twitterze. „Skandal dyplomatyczny bo pisze prawdę? Polityk we własnym kraju musi skulić uszy, bo ambasador innego państwa warknął” – czytamy w nim. Wpis szybko zniknął, ale w internecie nic nie ginie. Zrzut ekranu udostępniła na swoim profilu wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska domagając się od marszałek Elżbiety Witek reakcji na „przekroczenie uprawnień urzędnika prowadzącego konto Sejmu”.

„Skandaliczny” wpis

W środę 15 lipca sprawę kontrowersyjnego komentarza skomentował dyrektor Centrum Informacji Sejmu Andrzej Grzegrzółka. – – Naszym kluczowym i podstawowym zadaniem było zawsze umieszczanie informacji wypośrodkowanych, neutralnych, takich, które nie są kontrowersyjne – podkreślił cytowany przez Gazeta.pl Grzegrzółka przypomniał, że wspomniany komentarz został szybko usunięty. – Najpewniej ktoś nie przelogował się i skorzystał z sejmowego konta – dodał.

Dyrektor CIT podkreślił podczas konferencji prasowej, że wspomniany wpis był „skandaliczny”. – Na tego typu rzeczy nie ma miejsca na oficjalnych profilach Kancelarii Sejmu, nie ma miejsca też w mojej ocenie w działalności nawet pozaurzędniczej urzędników Kancelarii Sejmu – przekazał dodając, że Kancelaria Sejmu zmieniła już hasła dostępu i ograniczyła liczbę osób zajmujących się mediami społecznościowymi. – Ubolewam, że do tego typu wpisu, do tego typu aktywności na oficjalnym kanale Kancelarii Sejmu doszło – podsumował.