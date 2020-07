Tokarczuk napisała list do Trzaskowskiego? Noblistka komentuje

„Rafał, dziękuję Ci. Za to, że choć na chwilę przywróciłeś mi nadzieję. Za to, że czułam się bezpieczniej, bo byłeś w grze. Za Twój szczery uśmiech i inteligencką twarz. Za to, że czytasz książki, co skutkuje sensownymi zdaniami wielokrotnie złożonymi, gdy do mnie przemawiasz” – list takiej treści wzbogacony o wspólne zdjęcie Olgi Tokarczuk i Rafała Trzaskowskiego zaczął krążyć w mediach społecznościowych. Autorstwo wiadomości przypisywano właśnie noblistce, co postanowiła skomentować sama zainteresowana.

„Fałszywka”

Tokarczuk poinformowała na Facebooku, że wspomniany list „jest fałszywką, która nie pochodzi ode mnie” . „Bardzo proszę o nierozpowszechnianie go oraz, tam gdzie to możliwe, o poinformowanie udostępniających, że to fejk” – dodała. Kto w takim razie odpowiada za stworzenie listu? Okazuje się, że jego autorką jest Anna Saraniecka, która opublikowała taką wiadomość w mediach społecznościowych, opatrując ją swoim nazwiskiem.