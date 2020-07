Koronawirus w przedszkolu. Placówka w Radomiu została zamknięta

Rzeczniczka prezydenta miasta Katarzyna Piechota-Kaim dodała, że dyrekcja placówki przy ul. Kościuszki przekazała do sanepidu listę osób, które mogły mieć bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Dalsze decyzje w tej sprawie będzie podejmowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu.

Do przedszkola uczęszczało w ostatnich dniach 19 dzieci. Rzeczniczka powiedziała PAP, że to jedyna tego typu placówka w Radomiu zamknięta z powodu koronawirusa. We wtorek po kilkutygodniowej przerwie związanej z epidemią otwarto żłobek przy ulicy PCK. W sumie zakażenie wykryto tam u 27 osób wśród pracowników, dzieci i ich rodziców. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka

Koronawirus w Polsce - najnowsze dane

W czwartek 16 lipca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 333 nowych, potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło kolejne 11 osób. Większość osób miała choroby współistniejące. Liczba zakażonych koronawirusem od początku epidemii w Polsce wzrosła do 39054. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi 1605.

