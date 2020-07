Śmiertelne pobicie z 2016 roku w Bielsku-Białej. Policja zatrzymała 23-letniego podejrzanego

Policjanci katowickiego Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach wykonują czynności w sprawie śmiertelnego pobicia mężczyzny. Funkcjonariusze ustalili, że osoba powiązana ze środowiskiem pseudokibiców lokalnego klubu sportowego może mieć związek z pobiciem młodego człowieka, w wyniku którego pokrzywdzony zmarł. Do zdarzenia doszło 6 lutego 2016 roku na terenie Bielska-Białej.

Sprawa była bardzo trudna do wyjaśnienia, ponieważ osoby mające wiedzę na temat zajścia nie chciały współpracować z organami ścigania. Policjantów to nie zniechęciło i kolejno odtwarzali ostatnie chwile życia pokrzywdzonego oraz okoliczności, w wyniku których doszło do pobicia, skutkiem którego była śmierć młodego mężczyzny. Z zebranych informacji wynikało, że odpowiedzialnym za zdarzenie może być Rafał M. Mężczyzna był ostatnio poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu, w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw internetowych.

W minionym tygodniu w Bielsko-Białej funkcjonariusze z Zarządu w Katowicach CBŚP oraz Wydziału Kryminalnego KMP w Bielsku-Białej zatrzymali podejrzanego Rafała M., który ukrywał się w wynajmowanym mieszkaniu. Zatrzymanego doprowadzono do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie przedstawiono mu zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Decyzją Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Za pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozić może kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

