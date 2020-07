Będą uczyć disco polo. Klasa o profilu estradowym już pełna, szkoła w Michałowie ogłasza sukces

Niektórzy odbierali to jako żart, inni jako desperację szkoły starającej się o uczniów. Tymczasem w Michałowie udało się zebrać wystarczającą liczbę chętnych do otwarcia „klasy o profilu estradowym”, czyli po prostu klasy disco polo. – Dokumenty złożyło 27 uczniów, co oznacza, że spokojnie uruchomimy jedną klasę. Pomysł załapał, tym bardziej, że ci uczniowie są nie tylko z Michałowa, ale też z okolic – przekazał zastępca burmistrza Konrad Sikora.

Co warte podkreślenia, disco polo nie będzie jedynie rozszerzeniem czy dodatkiem – temat ten ma być najważniejszy z całego programu. Pozostałe rozszerzone przedmioty to historia muzyki, wiedza o społeczeństwie i język angielski. Przynajmniej część zajęć mają poprowadzić doświadczeni twórcy z tego gatunku.

W Polsce powstanie pierwsza klasa o profilu disco polo? Internauci nie mają litości i tworzą MEMY

Warunki do rozwijania pasji

– Stworzenie nowych kierunków, takich jak mechaniczny i budowlany, nie odniosły spodziewanych rezultatów – wyjaśniał burmistrz miasta Marek Nazarko w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. – Naszym głównym celem jest stworzenie młodym ludziom warunków do rozwijania swoich pasji i zamiłowań oraz możliwości zdobycia wykształcenia średniego i zdania matury. Dlatego dzięki wsparciu praktyków i przy współpracy m.in. z wytwórnią Green Star zdecydowaliśmy się utworzyć w LO w Michałowie klasy o profilu estradowym – dodawał Nazarko. Green Star to wytwórnia muzyczna, w której swoje płyty nagrywają takie zespoły, jak Akcent Zenka Martyniuka czy Boys.

Jak tłumaczył burmistrz Michałowa, decyzja o stworzeniu takiego profilu szkoły została podjęta w celu przyciągnięcia nowych uczniów. – Szkoła musi być wyjątkowa, prowadzić edukację w tym kierunku, w którym żadna inna placówka nie prowadzi, być atrakcyjna dla młodzieży. Zarazem nie może być to szkoła „sztuczna”, czyli musi wyrastać z Podlasia, z tego, w czym jesteśmy silni i z czym kojarzeni – przekonywał Nazarko w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Resort edukacji komentuje

O skomentowanie samej idei klasy o profilu disco polo poproszony został minister edukacji Dariusz Piontkowski. – Być może ostatnia popularność disco polo jest tutaj jakąś inspiracją dla tych działań, ale też trzeba wyraźnie powiedzieć, że ta szkoła będzie także szkołą ogólnokształcącą. Jest zobowiązana, żeby realizować podstawy programowe kształcenia ogólnego. Jak rozumiem, pan burmistrz chce wprowadzić jeszcze dodatkowe zajęcia w ramach takiej innowacji, na które pozwalają polskie przepisy, i chce zachęcić, aby młodzi ludzie skorzystali z takiej oferty – mówił w rozmowie z „Wyborczą”. – Być może to chwyci. Chyba nie ma w tym nic złego, jeśli młodzi, którzy chcą występować na estradzie, byli do tego także profesjonalnie przygotowywani – dodawał Piontkowski.

