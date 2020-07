„Agata Duda postanowiła pokazać wszystkim, że jest ponad prawem”. Sprawą zajmie się sąd

„Dla naszej organizacji nie ma »świętych krów«, dlatego złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez żonę prezydenta RP. Gdy cała Polska z powodu pandemii siedziała zamknięta w domach i traciła dorobek swojego życia, własne firmy czy pracę - Agata Duda postanowiła pokazać wszystkim, że jest ponad prawem i że jej przepisy antycovidowe nie dotyczą” – napisał Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych na Facebooku. „Duda kazała spędzić kilkadziesiąt dzieci do małego pomieszczenia w jednym z internatów prowadzonych przez księży, by robić z nimi spot wyborczy promujący jej męża. Mimo że przepisy całkowicie zakazywały robienia jakichkolwiek spotkań to księża na polecenie Agaty Dudy stłoczyli dzieci w stołówce i zrobili zakazane z mocy prawa spotkanie wyborcze” – zarzucono w dalszej części postu.

„Naruszało ich bezpieczeństwo”

OMZRiK zaznaczył, że organizacja złożyła zawiadomienie w sprawie, bo „mimo że dzieci mieszkały w jednym budynku to działanie Dudy naruszało ich bezpieczeństwo”. „Podczas spotkania mogły zarazić się wszystkie w jednym momencie na przykład od księży, którzy się nimi zajmowali, a jednocześnie spotykali się z wiernymi z zewnątrz internatu” – czytamy. W dalszej części wpisu OMZRiK opisał postawę, jaką w ocenie organizacji prezentuje Pierwsza Dama. „Uznaliśmy też, że Agata Duda w sposób arogancki i bulwersujący prezentowała swoim zachowaniem postawę lekceważącą przepisy prawa, których musieli przestrzegać zwykli Polacy” – stwierdził OMZRiK.

Poinformowano także, że sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Warszawie. „Ponieważ upolityczniona prokuratura kontrolowana przez Ziobrę jak zwykle odmówiła ścigania osoby związanej z PiS, zwróciliśmy się o zbadanie sprawy do Sądu Okręgowego w Warszawie. Teraz o losie Agaty Dudy i śledztwie wobec niej zdecyduje sędzia i mamy nadzieję, że będzie to sędzia niezależny i odważny” – czytamy.

Wideokonferencja Agaty Kornhauser-Dudy z uczniami

Na początku kwietnia Pierwsza Dama za pośrednictwem wideokonferencji odbyła spotkanie z uczniami Kolegium św. Stanisława Kostki. Do liceum uczęszcza młodzież polskiego pochodzenia z byłych republik ZSRR, spośród których ponad 210 uczniów przyjechało do Warszawy ze Wschodu. Rozmowa dotyczyła przebiegu próbnej matury z języka polskiego, zagadnień sprawiających trudność wszystkim maturzystom i specyfiki nauki online.

Internauci szybko dostrzegli wówczas, że na zdjęciu opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta widać grupę ok. 30 osób w jednym pomieszczeniu. Użytkownicy mediów społecznościowych lawinowo komentowali fotografię w kontekście wprowadzonych w odpowiedzi na pandemię koronawirusa obostrzeń.