Koronawirus. Komunia na rękę czy w tradycyjny sposób? Prof. Simon: Wystarczy, że jedna z osób przyjmujących…

Kilka dni temu kanclerz Kurii Biskupiej w Radomiu ks. prał. Edward Poniewierski przekazał, że dwóch kapłanów, mieszkających w Domu Księży Seniorów w Radomiu, zmarło we wtorek na COVID-19 w miejscowym szpitalu. Biskup radomski Henryk Tomasik zaapelował do wiernych, aby modlili się w intencji kapłanów seniorów, w tym za duchownych z Domu Księży Seniorów w Radomiu, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem i wciąż walczą z chorobą.

– Nie sądzę, żeby księża jako grupa zawodowa byli szczególnie narażeni na koronawirusa, ale poprzez wykonywanie posługi już tak. Mają bowiem kontakt z całą grupą różnych osób, z których nie wszyscy przestrzegają podstawowych zasad ochronnych – powiedział prof. dr hab. med. Krzysztof Simon, ordynator Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, którego słowa cytuje rp.pl.

Komunia Święta w czasie pandemii koronawirusa

W czasie zagrożenia epidemiologicznego w niektórych parafiach do Komunii Świętej ustawiają się dwie kolejki wiernych – w jednej Komunię Świętą przyjmuje się w tradycyjny sposób, w drugiej – na rękę. – Za zdumiewające uważam, że nie wszystkim udzielana jest komunia do ręki, a wystarczy, że jedna z osób przyjmujących ją do ust, jest zakażona bezobjawowo i to się roznosi dalej – komentował lekarz. Prof. Krzysztof Simon dodał, że „przyjmowanie komunii do ust – to nie na te czasy”. – Jeśli pierwsza osoba jest zakażona bezobjawowo – a ksiądz dotyka Eucharystii, to myślę, że to jest lekka przesada z tym wszystkim. Nie wiem jak, ale trzeba to zmienić – skomentował w rozmowie z rp.pl.