4-letnie dziecko wypadło z okna na czwartym piętrze. Policja informuje o okolicznościach

W piątek 17 lipca z okna na czwartym piętrze bloku przy ul. Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku wypadło czteroletnie dziecko. Do zdarzenia doszło przed godz. 14.00. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Wyborcza.pl przekazała nieoficjalne informacje o jego stanie zdrowia. Dziennikarze wspomnianego portalu poinformowali, że przeprowadzone w placówce badanie wykazało, że dziecko doznało – jak na okoliczności wypadku – „jedynie urazu ręki”. Lekarze przeprowadzą jednak szczegółowe badania, by sprawdzić, czy nie ma wewnętrznych obrażeń.

„Nieszczęśliwy wypadek”

W czasie, w którym doszło do wypadku matka miała zajmować się drugim dzieckiem. Została także poddana sprawdzeniu stanu trzeźwości. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że to nieszczęśliwy wypadek. W tym czasie w mieszkaniu była matka, ale zajmowała się drugim dzieckiem. Była trzeźwa i nic nie wskazuje na to, by dziecko było zaniedbane – przekazał Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji, którego słowa cytuje wyborcza.pl. Policjanci prowadzą działania w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia.