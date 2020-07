PiS na czele, ruch Hołowni wysoko. Najnowszy sondaż parlamentarny

Sondaż na zlecenie „Super Expressu” przeprowadził Instytut Badań Pollster. Wynika z niego, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w lipcu, to do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań. Najwięcej, bo 41,4 proc. respondentów, wyraziło chęć głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Koalicja Obywatelska zajęła drugie miejsce z wynikiem 23,02 proc., a podium zamyka stowarzyszenie Polska 2050. Ruch Szymona Hołowni cieszy się poparciem rzędu 12,12 proc.

Wynik powyżej progu wyborczego odnotowała także Lewica, na którą zagłosowałoby 9,98 proc. ankietowanych. Do Sejmu ponownie weszłaby również Konfederacja, która zajęła w sondażu piąte miejsce z 8,54 proc. Rezultat sondażu może za to zmartwić Władysława Kosiniaka-Kamysza, który odniósł dotkliwą porażkę w wyborach prezydenckich. Tylko 4,24 proc. osób biorących udział w badaniu chciałoby oddać głos na Polskie Stronnictwo Ludowe co oznacza, że ludowcy nie dostaliby się do parlamentu.

Badanie zrealizowano w dniach 8-9 lipca na próbie 1058 dorosłych Polaków.

