Kurski unieważnił małżeństwo i wziął drugi ślub kościelny. Terlikowski opublikował wpis „dla konserwatystów”

„Postępująca akceptacja rozwodów i nowych związków i nadużywanie stwierdzenia nieważności zawartego małżeństwa jest częścią tego samego procesu osłabiania małżeństwa i rodziny, co próby zmieniania rozumienia małżeństwa podejmowane przez lewicę. Taka uwaga dla konserwatystów” – napisał na swoim koncie Terlikowski. „Czy rzeczywiście najlepszym lekarstwem duszpasterskim na kulturę tymczasowości jest zostawianie furtek i poszerzanie ich?” – dopytywał w kolejnej wiadomości.

W sobotę 18 lipca Jacek Kurski wziął ślub kościelny z Joanną Klimek, a na uroczystości pojawił się nawet prezes PiS Jarosław Kaczyński. Para do tej pory miała jedynie ślub cywilny. Dla byłego prezesa TVP była to druga uroczystość kościelna, co wzbudziło spore zainteresowanie wśród polskich internautów i komentatorów życia publicznego.

Jacek Kurski i Joanna Klimek pobrali się w lipcu 2018 roku. Ślub odbył się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sulejówku. Teraz były prezes poślubi swoją wybrankę także przed ołtarzem. Uroczystość odbędzie się w sobotę 18 lipca w sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach. Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa uroczystość ma mieć skromny charakter. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale nic więcej nie powiem. To dla nas niezwykle ważne. Ale to prywatna sprawa – powiedziała Joanna Klimek w rozmowie z Faktem.

Dla byłego prezesa TVP będzie to drugi ślub kościelny. Pierwszy wziął kilka lat temu z Moniką Kurską, z którą ma troje dzieci. Para rozwiodła się w 2015 roku.

Kim jest Joanna Klimek?

Joanna Klimek-Kurska jest dziennikarką i producentką telewizyjną. W TVP tworzyła program interwencyjny „Na celowniku” i wydawała „Forum TVP”. Pracowała także przy programach „Państwo to my”, „Daję słowo” i „Gość Wydarzeń” w Polsat News. Od 2016 roku kierowała biurem koordynacji programowej w TVP. Z pracy w mediach publicznych zrezygnowała po tym, jak związała się z Jackiem Kurskim.