Sondaż: Polacy boją się drugiej fali koronawirusa, najbardziej w dużych miastach

61 proc. ankietowanych zgodziło się ze zdaniem: „Boję się powrotu pandemii koronawirusa jesienią i ponownego wprowadzenia ograniczeń w poruszaniu się i prowadzeniu działalności gospodarczej”. Zdecydowanie zgadzało się 27,1 proc., a „raczej” zgodziło się 34,3 proc. Brak podobnych obaw zgłaszało 35 proc. badanych (zdecydowanie 12,5 proc.; raczej 22,5 proc.), a wyrobionego zdania w tej kwestii nie miało 3,6 proc. pytanych.

Co ciekawe, koronawirusa boimy się tak samo, niezależnie od płci. Mężczyźni odpowiadali twierdząco w 64 proc., a kobiety w 60 proc. Inaczej sytuacja kształtuje się w zależności od wieku. Najmłodsza grupa od 18 do 29 lat to 39 proc. twierdzących odpowiedzi. W grupie 50-59 koronawirusa obawia się już aż 78 proc. pytanych. Ankietowani z grupy powyżej 70 lat to już 86 proc. pozytywnych wskazań. Najmniej koronawirusa boją się mieszkańcy wsi i małych miast do 50 tys. mieszkańców. U mieszkańców dużych miast od 250 tys. do 500 tys. odsetek ten wyniósł 86 proc. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców strach przed koronawirusem deklarowało 74 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono metodą CATI w dniach 17-18 lipca.. Przepytano 1100 osób.

