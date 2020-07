Ukraińscy śledczy po zatrzymaniu Sławomira N.: Urzędnicy Ukrawtodor stworzyli organizację przestępczą

Ukraińscy śledczy na konferencji prasowej przekazali kolejne szczegóły dotyczące zatrzymania Sławomira N. i innych osób związanych z korupcją w Ukrawtodorze, ukraińskiej państwowej agencji drogowej. Na konferencji pojawił się szef NABU Artiom Sytnik i zastępca szefa SAP Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej, która nadzoruje NABU, Maksim Griszczuk.

Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się w listopadzie 2019 roku. Prowadzi je międzynarodowa grupa złożona z Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy, Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. – Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy wraz z polskimi kolegami ustaliło, że urzędnicy Ukrawtodor stworzyli organizację przestępczą, której celem była defraudacja funduszy pochodzących z międzynarodowych organizacji, które przeznaczały pieniądze na remonty dróg na Ukrainie – stwierdził na konferencji Artiom Sytnik z NABU. Sławomir N. zarządzał Ukrawtodorem w latach 2016-2019.

Co zarzuca się Sławomirowi N.?

Sytnik poinformował, co śledczy zarzucają Sławomirowi N. – Były pełniący obowiązki prezesa Ukrawtodor, wykorzystując swoje stanowisko służbowe, podjął działania zmierzające do uzyskania nielegalnych korzyści dla siebie i osób trzecich – przyznał Sytnik – Zatrzymano szereg osób w Polsce. Liczymy na uzyskanie niezbędnych dowodów. Specyfika takiej współpracy międzynarodowej polega na tym, że upraszcza nam to pracę w kwestiach antykorupcyjnych. Po raz pierwszy skorzystaliśmy z tego typu współpracy – dodał.

Postępowanie śledcze rozpoczęło się na Ukrainie, ale w Polsce też było prowadzone. – Doszliśmy do wniosku, że gdy połączymy siły, jesteśmy w stanie sobie pomóc. Nasza współpraca jest bardzo bliska – podkreślił Sytnik.

Przeszukania na Ukrainie

NABU poinformowało o przeprowadzeniu ponad 50 przeszukań w Kijowie, Lwowie i Polsce w ramach wspólnego dochodzenia w sprawie działalności organizacji przestępczej w zakresie zarządzania drogami. 4 osoby zostały postawione przed sądem, zatrzymano szereg kolejnych. Przeszukania wciąż trwają, ale ujawnione do tej pory dowody pozwoliły na postawienie pierwszych zarzutów i zatrzymania.

– W sprawie Sławomira N. badane są przetargi na kwotę 270 mln euro – powiedział Maksim Griszczuk. Powołał się przy tym na paragraf 368 dotyczący brania łapówek, za który na Ukrainie grozi do 12 lat więzienia.

Śledczy podkreślili jednak, że nie ma dla nich różnicy, gdzie Sławomir N. stanie przed sądem. – Naszym zdaniem ekstradycja nie jest możliwa. Nie jest to dla nas jednak sprawa zasadnicza – podkreślili na konferencji.

Zatrzymanie Sławomira N.

Komunikat w sprawie zatrzymania opublikował Wydział Komunikacji Społecznej CBA. „Funkcjonariusze CBA z Delegatury w Gdańsku zatrzymali trzy osoby podejrzane o korupcję oraz działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Wśród zatrzymanych są: Sławomir N. – były poseł na Sejm RP, były Minister Transportu i były Szef Państwowej Służby Dróg Samochodowych Ukrainy – Ukravtodor, Dariusz Z. – były dowódca JW 2305 »GROM« i Jacek P. gdański przedsiębiorca" – czytamy.

Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Śledztwo dotyczy podejrzenia działań korupcyjnych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo prowadzone jest jednocześnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Prokuraturę Okręgową w Warszawie a także Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną w Kijowie oraz Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy.