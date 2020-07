Sopot. 35-latki szukało 180 osób. Okazało się, że była na spacerze. „Skrajnie nieodpowiedzialne”

W sobotę 18 lipca ponad 120 osób w morzu i blisko dwadzieścia jednostek pływających oraz jeżdżących brało udział w poszukiwaniach kobiety, która miała wejść do wody. Przedłużająca się nieobecność kobiety wywołała niepokój u jej najbliższych. Łącznie w jej poszukiwania było zaangażowanych blisko 180 osób. Sopockie WOPR w mediach społecznościowych szczegółowo relacjonowało przebieg zdarzenia. „Przejrzystość wody była bardzo dobra więc do poszukiwań wykorzystany był również dron. Poszukiwana 35-letnia kobieta spacerkiem, alejkami, powróciła po ponad 3 godzinach od wejścia do wody” – podano.

„Skrajnie nieodpowiedzialne”

„Wezwanie służb oraz uruchomienie poszukiwań było jak najbardziej uzasadnione. Zachowanie kobiety, która nie poinformowała najbliższych o swoich planach – skrajnie nieodpowiedzialne” – czytamy dalej we wpisie opublikowanym na Facebooku. Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podziękowało plażowiczom za aktywne wsparcie w poszukiwaniach oraz wszystkim służbom za współpracę.