„Witam wszystkich bardzo serdecznie po dość długiej przerwie”. Durczok zapowiada nowy projekt

– Witam wszystkich bardzo serdecznie po dość długiej – przyznam – przerwie. Mam nadzieję, że zaczynamy coś, co będzie miało finał... – rozpoczął Kamil Durczok na nagraniu opublikowanym na Facebooku. – Do tego jesteście potrzebni i wy, i ja, ale o tym powiem mniej więcej za miesiąc. Mniej więcej za miesiąc poznacie szczegóły nowego projektu – dodał dziennikarz i zapowiedział, że start projektu jest przewidywany na 1 września.

Z Kamilem Durczokiem skontaktowali się dziennikarze portalu Wirtualne Media. Durczok nie ujawnił szczegółów dotyczących nowego projektu. – Mój projekt ma charakter autorski i powstaje niezależnie – powiedział. Dziennikarz został również zapytany o ewentualną współpracę z Markiem Czyżem. – Z Markiem znamy się od ponad 30 lat, ale to jego projekt i jeśli ewentualnie miałbym się w nim pojawić, to wyłącznie jako gość zaproszony do rozmowy. Choć takiego zaproszenia na razie nie ma. Innej formy współpracy nie przewiduję – przekazał Kamil Durczok. – Kamil był zawsze mile widziany jako autor w Czyżtak. Jest moim przyjacielem od, z górą, 30 lat. Teraz, zamierza stworzyć i rozwinąć swój projekt. Kibicuję mu – skomentował Marek Czyż.