„Najpiękniejsza Domówka Świata” nie dla prezydenta. Owsiak deklaruje, że nie zaprosi Dudy

Epidemia koronawirusa sprawiła, że tegoroczna edycja festiwalu Pol'and'Rock (dawny Woodstock) w Kostrzynie przeniosła się do internetu. Zgodnie z zapowiedziami szefa WOŚP Jerzego Owsiaka zamiast tego rusza „domówka” Pol'and'Rocka online, festiwal przenosi się do sieci. „Najpiękniejsza Domówka Świata” będzie transmitowana w internecie w dniach, gdy miał odbyć się festiwal, od 30 lipca do 1 sierpnia.

Owsiak: Nie zaprosiłbym Andrzeja Dudy na domówkę

Na niewiele ponad tydzień przed startem festiwalu Jerzy Owsiak udzielił wywiadu Onetowi, w którym opowiedział o założeniach tegorocznej edycji. Powstała nawet specjalna strona do rejestrowania „domówek”, powstaje mapa miejsc, w których ludzie będą wirtualnie bawić się na festiwalu. Jak dotąd – mówił szef WOŚP – zarejestrowano ponad 630 takich domówek.

W pewnym momencie rozmowa zeszła na politykę, a dziennikarz Onetu zapytał Owsiaka: -. Czy zaprosiłbyś na waszą Domówkę nowego-starego prezydenta RP Andrzeja Dudę? Albo zachęcałbyś, by zorganizował własną domówkę, by obejrzeć Pol'and'Rock Festival w sieci?

Owsiak odparł:

– Nie, bo nie czuję żadnego związku z Andrzejem Dudą. Przez ostatnie pięć lat prezydent RP nie wypuścił do nas, czyli Orkiestry, nawet najmniejszego pozytywnego sygnału.

Dalej szef WOŚP wyliczał, że nie usłyszał od prezydenta ani razu słowa „dziękuję” za pracę, jaką wykonuje fundacja. Wytknął też głowie państwa, że nie miał za to problemu, by przyznać blisko dwa miliardy złotych dla telewizji publicznej. – W związku z tym nie ma w ogóle powodu, żebym miał pana prezydenta zachęcać do udziału i zapraszać na Najpiękniejszą Domówkę Świata – skwitował.

Dziennikarz wytknął jednak Owsiakowi, że para prezydencka przekazuje przedmioty na aukcje WOŚP. Ten stwierdził, że to nie Andrzej i Agata Dudowie wybierają te przedmioty, a ich sekretariat, a wszystko to „marketing”. – Ale nie marudzimy, przyjmujemy te dary i wystawiamy na licytacje – powiedział.