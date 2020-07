UFO w Nadarzycach? „Tajemnicze kręgi w zbożu”, „To nie wygląda na dzieło ludzkiej ręki”

W Nadarzycach doszło do nietypowego zdarzenia, które świadkowie interpretują jako powstałe przy udziale tajemniczych sił. „Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że to nie wygląda na dzieło ludzkiej ręki. W Nadarzycach koło Wrześni pojawiły się tajemnicze kręgi w zbożu” – poinformowano w materiale wyemitowanym w „Teleexpressie”.

Właściciel pola ma dylemat

Trzeba przyznać, że kręgi w zbożu wyglądają, jakby zostały wyrysowane cyrklem. Są różnej wielkości i układają się w łuki, które są pochylone pod różnymi kątami. Jak ustalili dziennikarze „Teleexpressu”, owiane dotychczas pewną dozą tajemniczości znaki powstały na prywatnym polu, którego właściciel ma rozterkę. Zastanawia się, co robić. Jak przekonuje, zboże nadaje się już do skoszenia, ale z drugiej strony – wieść o tajemniczych znakach już się rozniosła i przyciąga do Nadarzyc nie tylko okolicznych mieszkańców, ale również zainteresowanych turystów. „Tajemnicze kręgi” nie są w pełnej okazałości widoczne z drogi, ale z lotu ptaka – robią wrażenie.

