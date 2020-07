Wataha młodych wilków na drodze. Lasy Państwowe ostrzegają kierowców

„Codzienna droga do pracy. Las, poranna mgła, śpiew ptaków i one. Młode wilki są bardzo ciekawskie i bystre. Jak widać, bywają też nieostrożne. Szczególnie rankiem i pod wieczór warto zdjąć nogę z gazu” – poinformowały Lasy Państwowe na Twitterze. Nagranie, na którym widać grupę młodych drapieżników, powstało w leżącym na Podkarpaciu Nadleśnictwie Oleszyce. „Wilki unikają ludzi, a spotkania z nimi są sporadyczne. Należy pamiętać,że przy kontakcie z każdym dzikim zwierzęciem należy zachować rozwagę” – podkreśliła administracja Lasów Państwowych w jednym z komentarzy.

Jak zareagować, gdy spotkamy na naszej drodze wilka?

– Wilk absolutnie nie stanowi zagrożenia dla człowieka. On w zasadzie panicznie się go boi, a nawet jeśli nie ucieka to nie znaczy, że ma złe zamiary – wyjaśnił Adam Gełdon, pracownik Nadleśnictwa Spychowo, który specjalizuje się w tematyce wilków. Zdaniem eksperta media kreują wizerunek wilka jako zwierzęcia, który jeśli nie ucieka przed człowiekiem, to na pewno chce go zaatakować. – A tak nie jest – wyjaśnił Gełdon.