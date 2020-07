Miało być muzeum na sierpień 2020, minister kazał trzymać kciuki. „Nie wstyd Wam?”

W sierpniu tego roku będziemy obchodzić setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Do uroczystości pozostało mniej niż miesiąc, ale jedno jest pewne: ktoś nie trzymał kciuków, bo na rocznicę nikt nie odwiedzi szumnie zapowiadanego muzeum.

Dworczyk w 2017 roku zapowiadał Muzeum Bitwy Warszawskiej na sierpień 2020

Zbliżająca się rocznica sprawiła, że na Twitterze „odkopano” pewien wpis szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. Polityk Prawa i Sprawiedliwości 14 sierpnia 2017 roku zamieścił zdjęcia koncepcji Muzeum Bitwy Warszawskiej i zapowiedział, by „trzymać kciuki”, ponieważ termin na oddanie placówki do użytku to sierpień 2020.

Dlatego na Twitterze można znaleźć żartobliwe komentarze, że zapewne apel ministra przeszedł bez echa. „Pewnie za słabo te kciuki trzymaliście. Nie wstyd Wam?” - brzmi jeden z nich.

Na to, by muzeum otwarto w setną rocznicę, nie ma jednak najmniejszych szans. Na stronie ossow1920.pl, poświęconej muzeum można przeczytać wspomnienie o tym, że porozumienie dotyczące „budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie, jako filii Muzeum Wojska Polskiego” podpisano 14 sierpnia 2017. Jednak najnowsze informacje o postępie prac dotyczą przekazywanych do muzeum eksponatów. Natomiast szef MON Mariusz Błaszczak dopiero 7 lipca tego roku ogłosił, że jest pozwolenie na budowę muzeum.