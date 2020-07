Kuźniar trafił do szpitala. „Nie lekceważcie żadnych sygnałów”

„Z całego długiego dnia w szpitalu zapamiętam najbardziej 2h bez ruchu w tubie rezonansu magnetycznego z powtarzanym komunikatem »Nie Oddychać«” – poinformował Jarosław Kuźniar na Twitterze. Dziennikarz, pisząc o swoim stanie zdrowia, nawiązał jednocześnie do życia zawodowego. Jak się okazuje przygotował dla swoich fanów niespodzianki, które wciąż są owiane pewną dozą tajemniczości. „Po 42 latach wreszcie jest czas na przegląd przed nowym zawodowym życiem, bo planuję dla Was sporo. Nie lekceważcie żadnych sygnałów” – czytamy w dalszej części wpisu w mediach społecznościowych.

„Jak najlepszych wyników!”

„Zdrowia! Mam nadzieję, że to nic poważnego”, „Regularne przeglądy techniczne podstawą sprawnego funkcjonowania systemu. Jak najlepszych wyników!” – czytamy w komentarzach na Twitterze. „Zdrowia, wytrwałości, uśmiechu. Pamiętaj rocznik 78’ tak łatwo się nie poddaje. Wiem, co mówię. Dużo zabawy na nowym etapie twojego życia”, „Trzymam kciuki Panie Jarku! Wszystko będzie ok, bo musi!” – pisali kolejni użytkownicy mediów społecznościowych.

