Senator pochwalił się wsadem do kosza, Pawłowicz odpowiedziała. „Z takiej odległości wkładałam z podskoku”

„Rocznik 75 jeszcze daje radę!” – napisał Marek Pęk na Twitterze, dołączając do tego krótkie, bo trwające zaledwie dwie sekundy nagranie. Wicemarszałek Senatu, który w maju zastąpił na tym stanowisku Stanisława Karczewskiego, wykonał skuteczny wsad, biorąc wcześniej odpowiedni rozbieg. Popis polityka PiS już po niespełna dwóch godzinach od publikacji miały 2,6 tys. wyświetleń i kilkudziesięciu komentarzy. Jeden z internautów dopytywał Pęka „gdzie tak nisko wieszają kosze?”. „Ale kosz chyba poniżej 3,05 m tak na moje oko” – zauważył inny, na co wicemarszałek Senatu stwierdził, że i tak „zapas był” sugerując, iż poradziłby sobie również z wyżej zawieszoną obręczą. „Phi, gdybym była taka wysoka to też nie byłoby problemu” – czytamy w kolejnym komentarzu.

Koszykarka Pawłowicz

W dyskusji pod postem odezwała się także Krystyna Pawłowicz. „Eeeee, z takiej odległości to każdy włoży piłkę do kosza. A z 20 metrów....?” – dopytywała sędzia Trybunału Konstytucyjnego. W odpowiedzi jeden z internautów stwierdził, że zrobienie wsadu „to już sztuka”. „Z takiej zerowej odległości..”. – polemizowała była posłanka. Jej rozmówca ocenił wówczas, że do zrobienia wsadu trzyma mieć zarówno odpowiedni wzrost, jak i skoczność oraz dynamikę. „Z 20 metrów można wyćwiczyć” – dodał. „Z takiej zerowej odległości i przy średnim wzroście »wkładałam« z podskoku piłkę do kosza 50 lat temu na treningach” – odpowiedziała Pawłowicz.

Do dyskusji przyłączył się kolejny internauta, którego zdaniem byłej posłance „włączyły się deficyty prawdomówności” . „Ze względu na zupełnie inaczej położony środek ciężkości kobiety nie »wkładają«. Nawet p. M. Dydek robiła to sporadycznie i raczej na treningach, a miała odrobinę więcej wzrostu niż pani” – napisał. „Widzi pan cudzysłów? Więcej luzu. Kiedyś fani sportu byli mniej agresywni” – oceniła Pawłowicz.

