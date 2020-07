Dziennikarka TVP przeprosiła rzecznika PO. Poszło o fejkowy wpis

„Liczę, że Unia znajdzie sposób na zablokowanie funduszy Unii Europejskiej wynegocjowanych przez rząd PiS. To przykre, ale widocznie ludzie muszą odczuć materialne skutki łamania praworządności – tylko wtedy spojrzą dalej niż do pierwszego każdego miesiąca i przelew 500 plus i zmienią władzę” – wpis o takiej treści pojawił się 22 lipca na twitterowym koncie, którego właściciel tytułował się jako Jan Grabiec. Problem w tym, że wspomniany profil prowadzi użytkownik @czlowiek_bobr, który podszywał się pod rzecznika PO.

Gowin komentuje, Grabiec czeka na przeprosiny

To nie przeszkodziło Dorocie Łosiewicz zacytować tweeta i poprosić o komentarz w sprawie Jarosława Gowina, który pojawił się w „Kwadransie Politycznym” emitowanym na antenie TVP1. – Jan Grabiec życzy sobie tego, by Polacy dostali z budżetu mniej, niż wynegocjował Mateusz Morawiecki. Oczekuję od liderów Koalicji Obywatelskiej odcięcia się od tych skandalicznych słów – mówił Gowin. Wypowiedź byłego wicepremiera skomentował Grabiec, który na Twitterze poprosił go o to, by „nie rozpowszechniał fejka” . „To nie w Pana stylu. Czekam na przeprosiny. To, że TVP rozpowszechnia spreparowane materiały nawet mnie nie dziwi – jeśli nie będzie sprostowania ze strony redakcji – wystąpię na drogę sądową” – dodał rzecznik Platformy Obywatelskiej.

Przedstawicielka TVP poczuła się wywołana do tablicy i za pośrednictwem Twittera opublikowała krótkie oświadczenie. „Bardzo przepraszam rzecznika PO Jana Grabca, że w »Kwadransie Politycznym« zacytowałam tweeta, który nie był jego autorstwa, pochodził z fejkowego konta. Nie było moją intencją wprowadzenie w błąd opinii publicznej, sama padłam ofiarą manipulacji. Z wyrazami szacunku Dorota Łosiewicz” – czytamy na profilu wspomnianego programu TVP.

Co jeszcze mówił Gowin?

Lider Porozumienia był pytany także o rekonstrukcję rządu, która ma mieć miejsce już po wakacjach. Polityk podkreślił, że premierem na pewno pozostanie Mateusz Morawiecki. – Są prace studyjne dotyczące zwiększenia kompetencje Kancelarii Premiera, a co za tym idzie samego premiera – dodał.

Były wicepremier nawiązał również do wyborów prezydenckich, podczas których dobry wynik wśród młodych wyborców odnotował Rafał Trzaskowski. – Fakt, że większość młodych zagłosowała na Rafała Trzaskowskiego a nie na prezydenta Andrzeja Dudę to dla nas sygnał ostrzegawczy – podkreślił Gowin. – Obiektywnie patrząc – wyniki ostatnich lat rządów Zjednoczonej Prawicy były bezsprzecznie dobre dla Polski, a mimo to, prawie połowa wyborców głosowała przeciw nam. Trzeba się nad tym zastanowić – stwierdził.

Czytaj także:

Nie będzie rekompensat dla firm za lockdown. Emilewicz: Nie ma podstaw