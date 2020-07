Tragedia uczestniczki programu „Nasz nowy dom". „Samotna matka z dwójką dzieci straciła dach nad głową”

W marcu 2018 roku na antenie Polsatu został wyemitowany odcinek programu „Nasz nowy dom”, którego bohaterką była pani Beata. Kilka dni temu w wyniku pożaru dom został zniszczony, a samotna matka straciła dach nad głową. We wtorek 21 lipca w związku ze sprawą został zatrzymany mężczyzna. – Zatrzymany mężczyzna zostanie doprowadzony do sądu w piątek. Do tej pory usłyszał zarzut podpalenia domu w Antoninie. We wtorek przyznał się do winy. Na tę chwilę mogę tylko dodać, że poszkodowana go znała. Ale na informowanie o motywach i okolicznościach podpalenia jest jeszcze za wcześnie – powiedział podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku w rozmowie z „Faktem”.

„Samotna matka z dwójką dzieci straciła dach nad głową”

Gmina Ciechanowiec opublikowała na Facebooku post, w którym zaapelowała o pomoc finansową dla pogorzelców. „18 lipca 2020 roku pożar strawił w całości budynek mieszkalny rodziny zamieszkałej w Antoninie. Samotna matka z dwójką dzieci straciła dach nad głową i całe wyposażenie znajdujące się we wnętrzu domu” – czytamy. W poście szczegółowo opisano, w jaki sposób można pomóc rodzinie. Datki można wpłacać na specjalne konto założone przy Stowarzyszeniu Rodzina w Ciechanowcu, a informacje dotyczące wsparcia rzeczowego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1.