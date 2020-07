Poseł Lewicy oburzony ślubowaniem członków komisji ds. pedofilii. „Pełna zależność od kościoła”

W piątek 24 lipca w Sejmie miało miejsce ślubowanie członków państwowej komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej wobec małoletniego poniżej lat 15, nazywanej powszechnie komisją ds. pedofilii. Przewodniczącym komisji został dr Błażej Kmieciak, który współpracował m.in. z Ordo Iuris. Jego kandydatura do komisji została zgłoszona przez Rzecznika Praw Dziecka. Kandydatura Kmieciaka wywołała gwałtowną dyskusję wśród posłów.

– Dziękuję za zaufanie, którym obdarzył mnie Pan Rzecznik oraz Sejm, głosując za moją kandydaturą na przewodniczącego. Komisja natychmiast przystępuje do pracy, bo wiele jest do nadrobienia i przede wszystkim, do naprawienia. Nie może być zgody na krzywdzenie dzieci, a każdy, kto jest tej krzywdzie winny, musi ponieść karę. Zrobię wszystko, aby tej misji sprostać – zapowiedział Kmieciak.

Oprócz przewodniczącego komisja ma jeszcze sześciu członków. Są nimi przedstawiciele Sejmu – Barbara Chrobak, Hanna Elżanowska i Andrzej Nowarski, Senatu – Agnieszka Rękas, prezydenta – Justyna Kotowska oraz premiera – Elżbieta Malicka.

Ślubowanie członków komisji ds. pedofilii

Kontrowersje wzbudziło też ślubowanie złożone przed Sejmem przez członków komisji. Jak zauważył przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski część z nich, w tym nowy przewodniczący, dodała do słowa „ślubuję” zwrot „tak mi dopomóż Bóg”.

„Podczas ślubowania członków Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej małoletnich, większość dodawała zwrot „tak mi dopomóż Bóg”. Pełna zależność od kościoła wygłoszona jeszcze przed rozpoczęciem prac!” – napisał Gawkowski na Twitterze.

Słowa posła skomentował m.in. katolicki publicysta Tomasz Terlikowski. „Smutne, że ludzie nie widzą, że prośba o Boską pomoc nie jest skierowana do instytucji, ale do Tego, który jest ponad nią, i przed którym członkowie Komisji będą odpowiadać. Nie przed biskupami, nie przed politykami, ale przed Bogiem” – ocenił. „To ważna deklaracja” – dodał.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że po odrzuceniu przez Sejm kandydatury ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego Terlikowski mocno skrytykował wybór członków komisji. „Odrzucenie kandydatury ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego przez znaczną część posłów PiS to przykry dowód na to, że celem komisji nie jest walka z pedofilią, ale jej pozorowanie. I że interes korporacji kościelnej jest dla nich ważniejszy niż dobro Kościoła” – pisał wtedy Terlikowski.