Wielki powrót Jacka Kurskiego. Został p. o. prezesa TVP

Maciej Łopiński, były rzecznik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w marcu tego roku został p.o. prezesa TVP. Z komuniatu opublikowanego przez TVP wynika, że 27 lipca złożył on rezygnację z zajmowanego stanowiska. Decyzja wejdzie w życie 7 sierpnia. Do tego czasu pracami Telewizji Polskiej będzie pełnił Jacek Kurski, któremu powierzono rolę p.o. prezesa TVP. W ostatnim etapie Jacek Kurski formalnie zostanie przez RMN powołany na prezesa TVP.

Decyzja RMN

W czwartek 21 maja przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zarządził głosowanie nad dwiema uchwałami. Pierwsza zwiększa liczebność zarządu Telewizji Polskiej do czterech osób (z trzech obecnie), a druga powoływała Jacka Kurskiego na członka zarządu. Spośród pięciu członków RMN Jacka Kurskiego poparło trzech, a dwóch zagłosowało przeciw. Tym samym Jacek Kurski wrócił do zarządu TVP.

Jacek Kurski odwołany z funkcji prezesa TVP

„10 marca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki TVP S.A. zawiesiła w czynnościach, na okres 3 miesięcy, panią Marzenę Paczuską-Tętnik, Członka Zarządu Spółki. Na miejsce odwołanego w dniu 09.03.2020 dotychczasowego Prezesa Zarządu Jacka Kurskiego, Rada Nadzorcza TVP S.A. delegowała pana Macieja Łopińskiego, jako pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu”– przekazano w komunikacie opublikowanym przez Centrum Informacji TVP. Jak się później okazało Jacek Kurski objął wówczas funkcję doradcy zarządu TVP.

Jeszcze przed zakończeniem prezesury, Jacek Kurski zwrócił się do Andrzeja Dudy. – Panie prezydencie, jeśli Pan sobie tego życzy, a jest to warunkiem podpisania ustawy gwarantującej mediom publicznym prawie 2 mld złotych z koniecznej rekompensaty, to jestem do pana dyspozycji. Nie muszę być prezesem Telewizji Polskiej, dla mnie ważne jest to, żeby media miały finansowanie – powiedział Kurski w wywiadzie wyemitowanym na początku marca na antenie TVP.