Śmierć miesięcznego chłopca. Prokuratura podała przyczynę zgonu

W środę 22 lipca do szpitala w Katowicach trafiło miesięczne niemowlę. W akcji, ponieważ liczyła się każda minuta, wykorzystano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To właśnie śmigłowcem dziecko zostało przetransportowane do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zdaniem lekarzy chłopiec do placówki trafił z zespołem dziecka maltretowanego. Jak podaje Polsat News, miał uraz głowy i liczne obrażenia wewnętrzne, a także złamania, które zdaniem biegłego miały powstawać na przestrzeni „dłuższego czasu”.

W piątek 24 lipca Prokuratura Okręgowa w Gliwicach poinformowała, że przyczyną śmierci miesięcznego chłopca, który w środę zmarł w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, był rozległy uraz czaszkowo-mózgowy – podaje Polsat News. Na ciele dziecka były także ślady innych, gojących się złamań. 29-letnia matka chłopca i 30-letni ojciec zostali zatrzymani w środę. Dzisiaj zostali doprowadzeni do prokuratury. Po ich przesłuchaniu, śledczy podejmą decyzję o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu.

