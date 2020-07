Głos na Trzaskowskiego to wybór „bluźnierstw, aborcji i eutanazji”? Wierni wysłali skargę na proboszcza

Na Facebooku pojawiło się zdjęcie plakatu wiszącego na drzwiach kościoła parafialnego w Kościanie leżącym na terenie Wielkopolski. Autor materiału przypomniał, że podczas II tury wyborów prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało w Kościanie 61,61 proc. wyborców. Andrzej Duda uzyskał wówczas wynik 38,49 proc. Na plakacie zamieszczono wspomniane cyfry oraz napis: „Wybieraj! Żyj wiecznie. Nie ma trzeciej drogi! Ile jest warta twoja dusza?”.

Bluźnierstwa vs. Bóg

Pod wynikiem Trzaskowskiego pojawiły się takie frazy jak „aborcja i eutanazja”, „bluźnierstwa, szyderstwa i profanacje”, „LGBT+”. Pod wynikiem Dudy natomiast: „rodzina”, „Bóg, Maryja Niepokalana i liturgia Kościoła”, „prawo do życia każdego”. Na plakacie znalazły się również strzałki, wskazujące przy wyniku Trzaskowskiego na „śmierć, nieszczęście i przekleństwo”, Dudy – „życie, szczęście i błogosławieństwo”.

Plakat wiszący na drzwiach kościoła wywołał oburzenie miejskich radnych z klubu Koalicji Obywatelskiej. „Jestem zbulwersowany, że w taki sposób traktuje się i obraża oraz dzieli mieszkańców naszego Kościana. To jest typowy przykład mowy nienawiści. Mam nadzieję, że kościańska Prokuratura Rejonowa z urzędu przeprowadzi w tej sprawie postępowanie. Również oczekuję oficjalnego oświadczenia w tej sprawie Proboszcza, ks. Pawła Skrzypczaka” – napisał w komentarzu pod postem Sławomir Kaczmarek.

Proboszcz o ewangelii

Wywołany do tablicy ks. Paweł Skrzypczak wystąpił ostatnio na antenie Radia Elka. Duchowny zaznaczył, że nie chciał dzielić ludzi, a jedynie wskazać konsekwencje podejmowanych decyzji. – Unikamy polityki jak najbardziej. Mówimy o czystej ewangelii. Pan Jezus mówił, że w jednym domu będą rozdzieleni z powodu Jego i ewangelii. Albo wybieramy życie, albo nie. Nie ma innej drogi – powiedział proboszcz.

Co na to wierni? Powstała już petycja do prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, którą cytuje portal koscian.net. Z informacji przekazanych przez polsatnews.pl wynika, że pod listem podpisało się 1200 osób. Jego autorzy powołali się na słowa Jana Pawła II, który mówił, że "solidarność, to znaczy jeden i drugi, razem, we wspólnocie, jeden z drugim, a nigdy jeden przeciw drugiemu, jeden przeciw drugim, bo nie może być walka mocniejsza od solidarności, nie może być program walki ponad programem solidarności".