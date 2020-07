Śląsk. 163 zakażonych koronawirusem w kopalni Silesia

W minioną środę przetestowano – w ramach badań przesiewowych – ponad 300 pracowników Silesii, potwierdzając zakażenie u 72 osób. Decyzją wojewody śląskiego w najbliższy wtorek wymazy do badań będą pobrane od kolejnych 300 górników z tego zakładu.

Oprócz 163 górników z Silesii nadal zakażonych jest także 238 pracowników Polskiej Grupy Górniczej (w sobotę przybyło 21 nowych zakażeń) oraz 185 górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Łącznie, wraz z Silesią, choruje 586 górników, a ponad 6,3 tys. wyzdrowiało.

W piątek badania przesiewowe prowadzono też w należących do PGG kopalniach Chwałowice w Rybniku (do soboty potwierdzono tam 48 zakażeń) oraz Bielszowice w Rudzie Śląskiej (w sobotę liczba zakażonych wzrosła tam o 12, do 116 przypadków). Łącznie w obu kopalniach przebadano ponad 800 osób. Wyniki testów spodziewane są w najbliższych dniach.

Koronawirus wśród pracowników kopalń

Od początku epidemii do soboty koronawirusem zaraziło się 2137 pracowników polskiej Grupy Górniczej (wyzdrowiało 1899), a w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 4014 osób (wyzdrowiało 3829). W bytomskiej kopalni Bobrek, należącej do spółki Weglokoks Kraj, zakażonych było 590 osób – wszyscy już wyzdrowieli.

Według danych sanepidu, w woj. śląskim – gdzie odnotowano najwięcej w kraju zakażeń – koronawirusa wykryto u 15 tys. 153 osób (w sobotę poinformowano o 188 nowych przypadkach zakażenia), z których 382 zmarły. W regionie wyzdrowiało 12 tys. 829 osób, czyli blisko 84,7 proc. wszystkich zakażonych.

Marek Błoński