Kibice zorganizowali „ustawkę” na autostradzie A4 w okolicach Wieliczki. Policja nie zdołała ich zatrzymać

Do zdarzenia doszło w sobotę 25 lipca. – Policjanci z komendy powiatowej w Wieliczce otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że na autostradzie w kierunku Katowic doszło do bójki między kilkunastoma mężczyznami, którzy zatrzymali swoje pojazdy na jezdni całkowicie blokując ruch. Pierwszy patrol był na miejscu po 15 minutach, jednak tych mężczyzn już tam nie było. Mamy zabezpieczone nagrania z kamer samochodowych i telefonów. Zgłaszają się do nas świadkowie – powiedział starszy sierżant Mateusz Drwal.

- Za udział w bójce może grozić do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za ustalone wykroczenia policjanci będą kierować wnioski do sądu – poinformował przedstawiciel zespołu prasowego policji w Krakowie.

Jak podał policjant, do tej pory funkcjonariusze otrzymali kilkanaście zgłoszeń. - Wszystkie były o podobnej treści. Dotyczyły one grupy mężczyzn, która miała bić się między sobą na pasie w kierunku Katowic. Świadkowie zdarzenia podali nam numery rejestracyjne samochodów osób, które potencjalnie mogły brać udział w tym zdarzeniu. Będziemy weryfikować te informacje – oznajmił policjant.