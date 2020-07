Wiceminister sprawiedliwości o konwencji stambulskiej: Jest w niej warstwa ideologiczna. Nasze przepisy chronią lepiej

Wójcik przypomniał, że nie wszystkie kraje rafyfikowały albo podpisały konwencję stambulską. – Wiele krajów w Europie stwierdziło, że nie chcą mieć w swoim porządku prawnym konwencji stambulskiej – mówił i wymienił w tym miejscu Litwę, Łotwę, Słowację, Węgry, Czechy, Wielką Brytanię, Lichtenstein i Bułgarię.

„Nasze przepisy chronią lepiej”

Według wiceministra sprawiedliwości polskie przepisy „chronią lepiej niż konwencja antyprzemocowa” . – My mamy bardzo dobre ustawodawstwo, które chroni prawa kobiet oraz wszystkich osób, w stosunku do których stosowana jest przemoc – powiedział. – Poza przepisami z kodeksu karnego mamy także ustawę antyprzemocową. Ona niedawno została przegłosowana, za kilka miesięcy wejdzie w życie. Przewiduje ona bardzo daleko idącą ochronę praw osób, co do których stosowana jest przemoc i nie dotyczy to wyłącznie kobiet – argumentował.

Trzecia płeć