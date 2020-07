Tragiczny bilans weekendu. Utonęło 17 osób

Informacje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pojawiły się na Twitterze, gdzie poinformowano o tragicznym bilansie weekendu. W sobotę 25 lipca utonęło siedem osób, a następnego dnia odnotowano 10 ofiar. Instytucja przy okazji przypomniała najważniejsze zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wypoczynku nad wodą. „Pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, zakładaj kapok na łódce czy kajaku, nigdy nie wchodź do wody po alkoholu lub środkach odurzających, stosuj się do poleceń ratownika” – czytamy. Służby apelują również o to, by nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku czy rozgrzanym. Warto pamiętać również o tym, by nie wypływać na materacu daleko od brzegu.

Utonięcia w Warszawie

Do jednego z wypadków doszło nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie. To tam w niedzielę nad ranem służby wyłowiły ciało mężczyzny – podaje tvn24.pl. – Powiadomiliśmy straż pożarną, która wyciągnęła z jeziorka zwłoki mężczyzny o nieznanej tożsamości w wieku około 30 lat – przekazał Rafał Retmaniak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Na brzegu znaleziono ubrania należące do zmarłego mężczyzny oraz drugi komplet odzieży i obuwie. Wówczas służby doszły do wniosku, że do wody mogły wejść dwie osoby. Do działań włączono strażaków z sonarami, czego efekt nadszedł już po kilku godzinach. – Przed godziną 10 wyłowiliśmy ciało drugiego mężczyzny w wieku około 40 lat – przekazał Retmaniak.