Szczerek stanął w obronie homoseksualisty i zaatakował polityków. „Dziękuję, skur***”

„Mariusz jest gejem i mieszka w małej wsi w województwie podkarpackim. Jakiś czas temu o jego orientacji dowiedziała się cała wieś. Od tej pory jego życie stało się potwierdzeniem najkoszmarniejszych stereotypów o życiu w tym regionie Polski” – napisał Mateusz Sulwiński na Facebooku. Mariusz miał stać się ofiarą ataków słownych a także fizycznych. Z relacji Sulwińskiego wynika, że „cała wieś traktuje go poniżej godności”.

Autor postu na Facebooku zwrócił także uwagę na niewystarczającą reakcję ze strony policji. „Mariusz często dzwoni na policję z prośbą o interwencję, ale zazwyczaj nikt nie przyjeżdża. Kiedy poszedł na komisariat osobiście, odmówiono mu spisania zeznań. Dowiedział się za to, że powinien iść z tym do sądu. Mariusz ma taki zamiar, ale trudno uznać to za sprawne rozwiązanie problemu” – poinformował Sulwiński i dodał, że Mariusz „nabawił się silnych stanów depresyjnych i lękowych, ma myśli samobójcze i zaburzenia odżywiania”. „Jesteśmy w stanie zorganizować wsparcie psychologiczne, pomóc z kwestiami prawnymi” – stwierdził Sulwiński i zaznaczył jednocześnie, że czuje, że zważywszy na dzielącą ich odległość nie są jednak „w stanie zorganizować pomocy adekwatnej do potrzeb”.

Szczerek: Polska jest pod waszą okupacją

Wpis Sulwińskiego udostępnił dziennikarz i pisarz Ziemowit Szczerek. „Dziękuję, skur***, za zrobienie Polakom piekła na ziemi w imię partyjnego interesu. Jesteście prymitywnymi watażkami prowadzącymi na »odmieńców« tłum z widłami, któremu, jak to kiedyś było w Niemczech, wmówiliście, że to jest w porządku rozwijać swoje najniższe instynkty i gardzić, zamiast rozumieć, i prostaczyć zamiast niuansować” – napisał.

W dalszej części wpisu pisarz zwrócił się bezpośrednio do polityków, którzy wchodzą w skład rządu. „Cała historia zachodniej kultury to walka, żeby wyrwać się z opresji takich obskuranckich gnojków jak wy. Polska jest pod waszą okupacją. Nie jesteście żadnym prawomocnym rządem Polski. Jeśli władza staje się obłażącą prawo dookoła prostacką opresją, szczującą obywateli na współobywateli, to obowiązkiem każdego porządnego człowieka jest wystąpić przeciw niej” – zakończył.

