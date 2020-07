Wiceminister zdrowia chce przekonać prezydenta do szczepienia się. „By w tym roku zrobił wyjątek”

– Do tej pory w Polsce szczepiło się przeciwko grypie tylko 4 proc. społeczeństwa. To jest bardzo mało. Tegoroczna sytuacja może być zupełnie inna. Chcemy się na to przygotować – mówił Waldemar Kraska, który pojawił się na antenie RMF FM. Wiceminister zdrowia zdradził także, co chciałby powiedzieć Andrzejowi Dudzie.

Waldemar Kraska odnosząc się do szczepień zaznaczył, że Ministerstwo Zdrowia rozważa masowe szczepienie osób z tzw. grup ryzyka, czyli tych, które ukończyły 65. rok życia oraz przedstawicieli służby zdrowia. Nie zabrakło także poruszenia tematu Andrzeja Dudy, którego wypowiedzi na temat szczepień wywołały dużo kontrowersji. Przypomnijmy, na początku lipca prezydent stwierdził, że nie jest zwolennikiem „jakichkolwiek szczepień obowiązkowych” i sam nigdy nie brał szczepionki na grypę. – Jeżeli będzie taka okazja i będę rozmawiał z panem prezydentem Andrzejem Dudą, będę go namawiał do tego, aby w tym roku zrobił wyjątek i się zaszczepił – podkreślił wiceminister zdrowia. Co z powrotem do szkół? Epidemia koronawirusa sparaliżowała wiele dziedzin życia społecznego, w tym edukację. Kraska stwierdził na antenie RMF FM, że chciałby, by młodzież już 1 września wróciła do nauczania stacjonarnego w szkołach. Na chwilę obecną resort zdrowia rekomenduje taki powrót, ale wszystko będzie zależało od „sytuacji epidemiologicznej, która jest dynamiczna” . – Ta decyzja będzie podjęta już pod koniec sierpnia – tydzień czy dwa przed rozpoczęciem roku szkolnego – dodał. Kraska został zapytany także o ewentualne wprowadzenie zmianowego systemu nauki. Zdaniem wiceministra zdrowia „jest to jakieś rozwiązanie, aczkolwiek to są rozwiązania techniczne, które będą rozważane także razem z GIS” . – Myślę, że jego opinia będzie bardzo ważna i wiążąca w tej kwestii – podkreślił. Możliwe kontrole na weselach Trwa sezon weselny, a niektóre imprezy stały się nowymi ogniskami zakażeń koronawirusem. – Rozmawialiśmy o tym z Głównym Inspektorem Sanitarnym, żeby na weselach wzmóc kontrole. Jeśli już nie potrafimy przekonać w sposób łagodny, to niestety, trzeba nałożyć karę na organizatorów wesela, ponieważ czasem jedynym wspomnieniem z tej pięknej, czasem jednej w życiu imprezy, jest to, że pół rodziny zostało zakażonych koronawirusem – skomentował Kraska. Wiceszef resortu zdrowia przypomniał, że inspektorzy sanitarni mogą skontrolować nie tylko przygotowania do wesela, ale również sam przebieg imprezy pod kątem liczby zaproszonych gości. Nie wiadomo jednak, czy ewentualna kontrola wesel będzie leżała po stronie obowiązków sanepidu, czy może zajmie się tym policja. Czytaj także:

