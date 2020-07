Bohaterka programu „Nasz Nowy Dom” straciła dach nad głową. Wiadomo, kim był podpalacz

Do zdarzenia doszło 18 lipca o godzinie 1:00 w nocy. W domu na szczęście nikogo nie było – dzieci pojechały do dziadków, a ich mama dorabiała tej nocy jako kelnerka na weselu. Podpalacz został szybko namierzony przez policję. Okazało się, że to 54-letni Józef H., mieszkaniec pobliskiego Ciechanowca. Wiadomo, że odsiedział on 11 lat w więzieniu za groźby karalne, kradzieże i włamania. Obecnie wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Pani Beata, której dom został spalony, znała Józefa H. Jak tłumaczy kobieta, chciała mu pomóc znaleźć lokal komunalny. Pozwoliła mu również kosić trawę na swojej posesji i rąbać drewno. W zamian częstowała go jedzeniem.

– Chodził po mieście i opowiadał, że on to robił, bo szykował sobie tutaj miejsce. Chciał sobie ze mną życie ułożyć. Nie dawałam mu żadnych znaków. Traktowałam go jako osobę potrzebującą pomocy. Moim zdaniem on chciał się zemścić, odegrać, że nie wyszło po jego myśli – mówi kobieta w rozmowie z dziennikarzami programu „Interwencja” .

Katarzyna Dowbor, która prowadzi program "Nasz Nowy Dom" zapewniła, że pani Beata i jej dzieci, nie zostaną bez pomocy. – Te rodziny, którym wyremontowaliśmy domy, to są nasze rodziny. My rodzin nie zostawiamy. Mam nadzieję, że kolejny raz będziemy mogli pomóc – podkreśliła.