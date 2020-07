Wiadomo, kiedy dojdzie do spotkania Duda-Trzaskowski. „Liczę na konstruktywną rozmowę”

Jak poinformowało Radio Zet, do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z jego rywalem w ostatnich wyborach prezydenckich Rafałem Trzaskowskim ma dojść w czwartek 30 lipca o godz. 9:30.

– Otrzymałem zaproszenie od prezydenta Dudy na czwartek rano i oczywiście skorzystam z tego zaproszenia. Zwłaszcza że jest to dzień przygotowań do rocznicy Powstania Warszawskiego – poinformował prezydent Warszawy na porannym briefingu we wtorek 28 lipca. – Będę się też z prezydentem widział w Muzeum Powstania i liczę na konstruktywną rozmowę – dodał.

Po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, obaj prezydenci maja spotkać się o godz. 11.00 z weteranami w Muzeum Powstania Warszawskiego. Taka informacja został zamieszczona w oficjalnym programie wydarzeń organizowanych z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania.

Duda zaprosił Trzaskowskiego już w wieczór wyborczy

Andrzej Duda zaprosił Rafała Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego w wieczór wyborczy po drugiej turze wyborów prezydenckich. – Zapraszam do Pałacu Prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego wraz z małżonką dziś na 23:00, abyśmy podali sobie rękę i zakończyli spór – powiedział wówczas prezydent.

Prezydent Warszawy na zaproszenie odpowiedział na Twitterze. „Nasze wspólne spotkanie to dobry pomysł, Panie prezydencie Andrzeju Duda. Dziękuję. Najodpowiedniejszym momentem wydaje się czas zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW” – napisał wtedy polityk Platformy Obywatelskiej. Do tej pory do spotkania nie doszło.

