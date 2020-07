Zaginęła Monika Hryniewicz. Kobieta jest w zaawansowanej ciąży

W niedzielę 28 czerwca o godz. 6.00 Monika Hryniewicz wyszła z miejsca zamieszkania na giełdę samochodowo-towarową przy ul. Giełdowej w Koszalinie i nie wróciła do domu oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do odnalezienia zaginionej należy przekazywać do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ulicy Słowackiego 11, lub telefonicznie pod numerem 477841-543, 477841-596 lub 112.

Kobieta ma 25 lat. Jest szczupłej budowy ciała i ma 172 cm wzrostu. Ma proste, ciemne, długie włosy, niebieskie oczy, przylegające uszy, prosty nos i pełne uzębienie – podaje policja. Kobieta jest w zaawansowanej ciąży. Funkcjonariusze poinformowali także, w co ubrana była kobieta w dniu zaginięcia. Miała na sobie niebieską tunikę z rękawem 3/4 oraz białym dużym motylem, zielone leginsy, sportowe, czarne obuwie z białą podeszwą, a także okulary korekcyjne z białym szkłem i czarną oprawką.

