Boniek szuka „twardego” adwokata. Chce pozwać dziennikarza. „Mówi rzeczy totalnie z kosmosu”

Konflikt Zbigniewa Bońska z dziennikarzem śledczym związanym z „Gazetą Polską” trwa już od jakiegoś czasu. W ostatnim numerze tygodnika opublikował tekst „Finansowe tajemnice PZPN”, w którym krytycznie odnosi się do działań Bońka.

Konflikt trwa również w mediach społecznościowych. 15 lipca w odpowiedzi na pytania zadawane przez Nisztora Boniek opublikował i publicznie wyśmiał cześć z nich, przez udzielenie ironicznych odpowiedzi.

„Szanowny Panie Nisztor. Zgodnie z obietnicą, odpowiadam” – napisał działacz piłkarski, po czym zaprezentował swoje dość oryginalne odpowiedzi. Jakie relacje utrzymuje z Placzyńskim? „Inne niż z moją żoną”. Kiedy poznał Placzyńskiego i kto mu go przedstawił? „Nie mam pojęcia”. Ile razy uczestniczył w wyjazdach zagranicznych finansowanych przez Placzyńskiego i jego firmę? „Nigdy... never... jak już, to ja jako prezes zapraszam ludzi, sponsorów na mecze czy wyjazdy”.

„Szanowny Panie Prezesie takimi odpowiedziami ośmiesza Pan siebie, nie mnie” – odparł wtedy Nisztor.

Boniek grozi pozwem…

We wtorek 28 lipca Nisztor opublikował link do tekstu o ofercie objęcia przez Bońka stanowiska prezesa w jednym z włoskich klubów. „ Tak PR-owcy Zbigniewa Bońska chcą odwrócić uwagę od kulis przedłużenia jego kadencji na fotelu prezesa PZPN oraz wątpliwości wokół finansów związku ” – stwierdził Nisztor.

Poinformował też, że zadał prezesowi PZPN kolejne pytania. „ Prezes PZPN otrzymał ode mnie pytania o szwajcarskie konto oraz pewna brytyjska spółkę i kilku zagranicznych biznesmenów. Liczę ze doczekam się odpowiedzi ” – czytamy w kolejnym wpisie.

Boniek nie wytrzymał. Na sugestie jednego z dziennikarzy, ze dla Nisztora „dzień bez Bońska jest dniem straconym” zapowiedział pozew. „Nawet nie wiem jak wygląda, jutro szukam dobrego, twardego adwokata. Mówi rzeczy totalnie z kosmosu i jeszcze oczekuje odpowiedzi.... pewnych rzeczy się nie zostawia”... – napisał Boniek we wtorek wieczorem.

…Nisztor odpowiada

W środę dziennikarz odniósł się do sprawy na Twitterze. „ Widać że Zbigniew Boniek przyzwyczaił się, że nikt nie zadaje mu trudnych pytań i „jeszcze oczekuje odpowiedzi”. Skandal! Hańba! ” – ironizował Nisztor. Bagatelizował też zarzuty, że „uczepił się Bońka”. „ Gdybym był złośliwy to napisałbym, ze pracuje nad tekstem o PZPN. Ale nie akurat pracuje nad innym materiałem aktualnie ” – napisał dołączając zdjęcie laptopa i filiżanki po kawie.

Do sprawy Nisztor odniósł się też na łamach portalu niezależna.pl. – Pierwsze pytania zostały zlekceważone przez prezesa Bońka, który próbował je obśmiać publicznie na swoim koncie na TT. Dlatego oprócz wysłania pytań e-mailem, również upubliczniłem je poprzez swój kanał – stwierdził.

Dziennikarz podkreśla, że nie obawia się działań prawnych ze strony Bońka. – Jeśli prezes PZPN myśli, że takimi działaniami mnie wystraszy, to grubo się myli. A proces zapowiadałby się bardzo ciekawe – ocenił. – Prezes PZPN nie jest przyzwyczajony, że ktoś zadaje mu trudne pytania. Myśli, że jest kimś nietykalnym, a przecież stoi na czele najbogatszego związku sportowego w Polsce, który jest finansowany m.in. ze spółek Skarbu Państwa – dodał.

