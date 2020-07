Błaszczak potwierdza: W Polsce będzie więcej amerykańskich żołnierzy

„Wszystko zgodnie z planem! W Polsce będzie więcej żołnierzy USA oraz powstanie najważniejsze w naszym regionie Dowództwo Sił Lądowych” – napisał na swoim profilu na Twitterze Mariusz Błaszczak. Szef MON podkreślił, że „sekretarz Mark T. Esper potwierdził wcześniejsze ustalenia i wskazał na możliwość dalszego zwiększenia liczebności amerykańskich żołnierzy w Polsce”.

USA wycofają część wojsk z Niemiec



Jak podaje CNN, 11,8 tys. żołnierzy sił lądowych i lotnictwa USA wyjedzie z Niemiec. Część z nich ma zostać skierowana do Włoch oraz do Belgii i Wielkiej Brytanii. Blisko 7000 żołnierzy ma wrócić do Stanów Zjednoczonych. Z planu Pentagonu wynika również, że rozlokowane w niemieckim Stuttgarcie Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych zostanie przeniesione do Belgii. Eskadra myśliwców F-16 zostanie przeniesiona z Niemiec do Włoch. Operacja ma zostać przeprowadzona w jak najszybszym możliwym terminie a jej koszty są szacowane na kilka miliardów dolarów. Zgodnie z planem, ze stacjonujących w Niemczech na stałe ok. 36 tys. żołnierzy USA w RFN pozostanie nieco ponad 25 tys.

Wycofanie wojsk z Niemiec nie jest zaskoczeniem, ponieważ o takiej możliwości już miesiąc temu mówił Donald Trump. W rozmowie z dziennikarzami prezydent tłumaczył, że nie wydają oni na obronność tyle, ile wymaga od nich NATO. Do tej pory mówiono jednak o wycofaniu mniej niż 10 tys. wojskowych. Według CNN zmiana wynika z faktu, iż amerykański przywódca polecił, aby w Niemczech zostało nie więcej niż 25 tys. amerykańskich żołnierzy, a Pentagon podał, że eksperci szacowali, że jest ich nieco mniej niż 36 tys.

