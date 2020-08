Minęła już połowa wakacji. Rozgoryczeni internauci publikują MEMY

Minęła już połowa wakacji. Dokładnie za miesiąc uczniowie zgodnie z planem powinni powrócić do szkół. W jakiej formie to się faktycznie stanie? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, a wiele znaków zapytania w tej kwestii stawia pandemia koronawirusa.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wiele rządów różnych krajów zdecydowało się na wprowadzenie szeregu obostrzeń. Zasady dotyczące rygoru sanitarnego, czy obowiązujące w zagranicznych państwach restrykcje – do tego trzeba się dostosować w zaistniałej rzeczywistości. To pewnego rodzaju nowe wyzwanie, które staje przed urlopowiczami.

Z powodu upływającego wakacyjnego czasu cierpią uczniowie, ale także dorośli. Swoje rozgoryczenie, a także humorystyczne spojrzenie na chwilami trudną rzeczywistość, użytkownicy mediów społecznościowych pokazują na memach. Zebraliśmy najzabawniejsze grafiki, które są pewnego rodzaju podsumowaniem ostatnich tygodni.

