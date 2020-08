Rejestracja wesel? Łukasz Szumowski przedstawia nowy pomysł walki z koronawirusem

Łukasz Szumowski w rozmowie z RMF FM został zapytany, czy zostaną wprowadzone „kary dla właścicieli sklepów albo organizatorów wesel, gdzie dochodzi do zakażeń koronawirusem”. – Nie samo karanie tam, gdzie dojdzie do zakażenia. Czasami nie jest winny organizator, jeżeli działał zgodnie z planem, jeżeli było nie więcej niż 150 osób. Trudno karać kogoś za takie działanie – stwierdził minister zdrowia. – Zastanawiamy się, czy wprowadzić w tych obszarach kraju, gdzie jest więcej zakażeń, restrykcji polegających na tym, że na weselach mogłoby być mniej osób, czy nie wprowadzić pewnej rejestracji wesel, aby łatwiej móc je skontrolować. To na pewno poprawiłoby sytuację epidemiczną – kontynuował.

„Tam po prostu jest więcej tego wirusa”

Szef resortu zdrowia był dopytywany, czy to oznacza, że można się spodziewać sytuacji, w której w jednym powiecie na weselu będzie mogło się bawić 150 osób, a w sąsiednim ta liczba zostanie ograniczona. – Tak. W końcu powiat to dosyć duże terytorium. Czasami powiaty, które są na liście tych, w których zakażeń jest więcej, sąsiadują ze sobą. Tam po prostu jest więcej tego wirusa, mamy więcej niż 10 przypadków na 10 tysięcy mieszkańców. To jest już wskaźnik dosyć obiektywny – powiedział Łukasz Szumowski w wywiadzie dla RMF FM.