Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W stolicy zawyją syreny

O to, aby w godny sposób uczcić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego apelował Rafał Trzaskowski. „Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski – przyczyniło się do ukształtowania dzisiejszej tożsamości nie tylko Warszawy, ale i całego naszego kraju. Mimo różnych ocen decyzji przywódców Podziemia i bilansu Powstania, Polaków łączy mit samych powstańców” – napisał prezydent stolicy.

„Co roku Warszawa dba o to, by w uroczysty sposób przypomnieć o poświęceniu swoich mieszkańców w 1944 r. i oddać cześć poległym i zamordowanym. Tak będzie i teraz, podczas obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania. Jednak w tym roku z powodu pandemii koronawirusa działamy, nie tylko w tym względzie, w szczególnie trudnych warunkach” – zaznaczył Rafał Trzaskowski i zwrócił uwagę na decyzje podjęte w odpowiedzi na pandemię. „Z powodu obostrzeń epidemicznych i z uwagi na troskę o bezpieczeństwo naszych gości i mieszkańców, jesteśmy zmuszeni ograniczyć zakres tegorocznych uroczystości. Ich część odbędzie się w tradycyjnej formie, a w większości będzie można uczestniczyć za pośrednictwem mediów i internetu” – zachęcał prezydent Warszawy.

Syreny w Warszawie. Co oznaczają?

W Godzinę „W” – 1 sierpnia o godz. 17.00 – w Warszawie – zawyją syreny systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy ciągły, trwający 1 minutę, by upamiętnić 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.