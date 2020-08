„Niemcy do dziś nie zapłacili za zniszczenie Warszawy”. Wiceminister zapyta premiera o działania ws. reparacji

Z powodu obchodzonej dziś 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Ambasada Niemiec w Polsce opuściła flagi do połowy masztu. „ Na znak głębokiego bólu i wstydu z powodu okrutnych zbrodni niemieckiego okupanta w walce z ludnością Warszawy podczas Powstania Warszawskiego Ambasada Niemiec opuściła dziś flagi do połowy masztu. Chargé dʼaffaires Ambasady złożył kwiaty pod pomnikiem ” – czytamy we wpisie Ambasady na Twitterze.

Na wpis odpowiedział Janusz Kowalski. „ Niemcy zniszczyli Warszawę. Wymordowali setki tysięcy jej mieszkańców. Dzieła zniszczenia miasta dokonał sowiecki okupant. W 2004 r. oszacowane straty materialne stolicy na 45 mld USD! Do dziś Niemcy nie zapłacili Polsce reparacji, do dziś nie zapłacili za zniszczenie Warszawy ” – stwierdził wiceminister aktywów państwowych.

W kolejnym wpisie zapowiedział, że interweniuje w tej sprawie u premiera Mateusza Morawieckiego. „ Przyjęta przez aklamację uchwała Sejmu z 10 września 2004 r. zobowiązuje rząd do podjęcia działań w sprawie reparacji za zniszczenie przez Niemcy polskiego państwa w czasie wojny ” – przypomniał Kowalski. „ Zapytam się pana premiera formalnie jako poseł o planowane działania ” – zapowiedział.

