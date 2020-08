Będą nowe rekomendacje ws. organizacji wesel. Pinkas mówi o szczegółach

Pinkas pytany przez portal money.pl, czy zmienią się decyzje ws. organizowania wesel, zaznaczył, że „pracujemy w tej chwili nad pewnymi rekomendacjami". Jego zdaniem, „wesela są zbyt duże". – Wydawało nam się, że wesela będą bezpiecznie. Sytuacja doprowadziła do tego, że wiemy, że wesela są zbyt duże – czasem trzykrotnie większe niż nasze rekomendacje, są tam starsi ludzie. Jest tam naprawdę kompletny brak dystansowania – mówił szef GIS.

Koronawirus w Polsce. Kiedy nowe rekomendacje ws. wesel?

Zapowiedział, że decyzje ws. organizacji wesel pojawią się w tym tygodniu, „w ciągu kilku najbliższych dni". – Będziemy apelować o noszenie maseczek w przestrzeniach zamkniętych; żeby wesela trwały krócej i żeby były istotnie mniejsze – przekazał Pinkas. Jak dodał, „być może wesela będą kontrolowane". – Proszę kontrolę przyjąć z należytą atencją. Robimy to dla weselników, nie robimy tego w celu łupienia weselników i nakładania na nich mandatów – zaapelował.

Będzie rejestr wesel?

Pinkas odniósł się także do propozycji wprowadzenia rejestru wesel. – Jest taka propozycja, żeby takie rejestry były – stwierdził. Według szefa GIS w rejestrze miałyby się znaleźć informacje dot. miejsca organizacji wesela i liczby zaproszonych gości. – Gdyby pojawił się wirus, to w przypadku rejestru dochodzenie epidemiologiczne jest zupełnie inne. Dzięki rejestrowi z adresami gości będzie nam łatwiej trafić do tych, którzy mogą być potencjalnie zakażeni – mówił.

W poniedziałek rano do ewentualnych zmian przepisów ws. wesel odniósł się minister zdrowia Łukasz Szumowski. – Będziemy proponować rejestrację tych dużych spotkań, wesel, po to, żebyśmy mogli przeprowadzić potem dochodzenie epidemiczne – zaznaczył. (PAP)

