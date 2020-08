Czarnek: Ideologia LGBT pochodzi z tego samego korzenia co narodowy socjalizm hitlerowski

W trakcie IX Marszu Powstania Warszawskiego, na kilku balkonach na wysokości ulicy Foksal wywieszone zostały banery z hasłami takimi jak „Powstań przeciwko faszyzmowi” czy „Feminizm nie faszyzm” . W kilku miejscach pojawiła się także tęczowa flaga.



Przemysław Czarnek odnosząc się do tych sytuacji stwierdził, że „to jest rzecz znana na Zachodzie od kilkudziesięciu lat” . Polityk nazwał to „pochodem neomarksizmu i LGBT przez świat” . Stwierdził, że pochód ten nie został zatrzymany w wielu miejscach Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych czy Kanady. – Można powiedzieć, że tam wojna o cywilizację łacińską została przegrana albo jest ku przegranej, natomiast my jesteśmy jeszcze na takim etapie, gdzie możemy absolutnie powstrzymać ten pochód zła, bo to jest zło w czystej postaci – powiedział.