Wicepremier o ewentualnej kwarantannie po powrocie do kraju: Opowiadałbym się za metodą testów

Jacek Sasin na antenie Polsat News był pytany o ewentualny powrót obowiązkowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających z zagranicy. – Pewnie w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach, się o tym dowiemy – stwierdził wicepremier, podkreślając, że decyzja jeszcze nie zapadła. – Ja bym osobiście raczej opowiadał się za metodą testów niż trzymaniem Polaków, tych którzy wracają, znowu w domach. Wiemy, jak jest to uciążliwe, wielu z nas to przeżyło i pewnie nie chcielibyśmy do tego wracać – dodał.

Zaprzysiężenie prezydenta a koronawirus

W związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem u trzech senatorów i zbliżającym się zaprzysiężeniem prezydenta, które ma odbyć się w czwartek 6 sierpnia, Jacek Sasin był pytany o pomysł obecności wyłącznie delegacji klubów na uroczystości.

– Myślę, że środków ostrożności nigdy za wiele. Trzeba ocenić, czy tego typu pomysł wypełnia ten konstytucyjny zapis, że prezydent składa swoje przyrzeczenie przed Zgromadzeniem Narodowym, czy ZN to może być w formie delegacji klubów parlamentarnych – stwierdził Sasin – Pamiętajmy, że kończy się kadencja prezydenta, czyli niezaprzysiężenie oznaczałoby przerwanie ciągłości kadencji i oznaczałoby, że Polska nie miałaby prezydenta ze wszystkimi konsekwencjami prowadzącymi do anarchii prawnej – zwrócił uwagę.