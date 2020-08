Prezydent o noszeniu maseczek: Nie każdy może, nie każdy lubi

Na przełomie lipca i sierpnia w Polsce notowane były rekordowe dobowe przyrosty zakażeń koronawirusem. Niechlubny rekord padł 1 sierpnia, kiedy to potwierdzono 658 przypadków SARS-CoV-2. Dzień wcześniej zanotowano o jedno zakażenie mniej. W związku z tymi niepokojącymi statystykami, zaczęto przypominać o obowiązku zasłaniania nosa i ust. Za brak maseczki bądź innej zasłony grożą mandaty, o czym przypomina policja.

Prezydent: Są prowadzone testy

O sytuację epidemiologiczna w Polsce w poniedziałek podczas wizyty na Wawelu pytany był prezydent Andrzej Duda. zauważył, że „jest kilka ognisk koronawirusa w tej chwili w naszym kraju” . – Są prowadzone bardzo intensywne testy, żeby w jak największym stopniu to zagrożenie wyeliminować. W związku z tym, że 35 tysięcy testów jest realizowanych dziennie, mamy tych przypadków wykrywanych koronawirusa dużo. Ale to jest systemowo, w bardzo programowy sposób prowadzona walka z epidemią i mam nadzieję, że dzięki temu liczba zachorowań będzie się w efekcie zmniejszała – powiedział prezydent.

„Nie każdy może, nie każdy lubi”

Andrzej Duda był też pytany, czy potrzebne są takie spotkania, jak jego sprzed kilku chwil z napotkanymi ludźmi, gdzie – jak zauważył dziennikarz – ani sam prezydent, ani rozmawiające z nim osoby nie miały maseczek. – Jesteśmy póki co na otwartej przestrzeni, na wolnym powietrzu, oczywiście apeluję o zachowanie dystansu i jeżeli ktoś może, to oczywiście też zachęcam do noszenia maseczek. Natomiast nie każdy może, nie każdy lubi (nosić maseczkę – PAP), a jesteśmy na wolnym powietrzu – powiedział.

„Radzimy sobie z tym problemem”