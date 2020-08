Neptun pozbawiony przyrodzenia. Ktoś uszkodził pomnik na Helu

Miejski portal gohel.pl przekazał, że do zdarzenia doszło w nocy z 2 na 3 sierpnia. Wtedy to grupa osób uszkodziła rzeźbę Neptuna. Jeden z turystów oderwał przyrodzenie postaci utrwalonej na pomniku, co zarejestrowano na kamerach. „Staramy się dbać o bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów dlatego miasto jest monitorowane. Policjantów w czynnościach wspomagał funkcjonariusz Straży Miejskiej, który przekazał burmistrzowi, że udało się odzyskać utraconą część rzeźby i najprawdopodobniej ustalić sprawcę” – czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie miasta.

Przyznał się do winy

Onet przekazał z kolei, że podejrzanym o uszkodzenie pomnika jest 22-latek z Warszawy. Tożsamość mężczyzny udało się ustalić nie tylko dzięki nagraniom z monitoringu, ale również zeznaniom świadków. Turysta przyznał się już do winy, a za zniszczenie mienia grozi mu nawet pięć lat pozbawienia wolności.

Rzeźba Neptuna uznawana jest za nową wizytówkę miasta. W serwisie gohel.pl czytamy, że wartość monumentu „przewyższa kwotę wymienianą w Kodeksie Karnym przy przestępstwach przeciwko mieniu” . Biały granit sprowadzono z Portugalii, a rzeźbiarz pracował nad pomnikiem przez kilka lat. „Uspokajamy miłośników rzeźby, że przywrócony zostanie poprzedni wygląd Neptuna tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Odzyskaliśmy odłamaną część, więc z pewnością nie trzeba będzie długo czekać” – podsumowano.

