Szef GIS-u mówił o konieczności noszenia maseczek. „Zachorowań będzie więcej”

Jarosław Pinkas skomentował zaplanowane na 6 sierpnia zaprzysiężenie Andrzeja Dudy podkreślając, że podczas uroczystości prezydent nie powinien mieć założonej maseczki, ponieważ prawdopodobnie będzie przemawiał. – Będzie musiał także złożyć przysięgę i raczej ta maseczka by w istotny sposób przeszkadzała – stwierdził Główny Inspektorat Sanitarny podkreślając, że głowa państwa będzie zachowywała „istotny dystans” od pozostałych uczestników uroczystości. Rozmówca RMF FM zaznaczył, że „wszyscy musimy nosić maseczki, chociaż naprawdę ich nie lubimy” . – To czy je lubimy czy nie nie ma żadnego znaczenia. To nasz obowiązek społeczny – dodał. Wypowiadając się w imieniu kierowanej przez siebie instytucji zaznaczył, że urzędnicy nie chcą kojarzyć się „z działaniami opresyjnymi, mandatami” . – Nas się nie trzeba bać, nas się wystarczy słuchać – stwierdził.

Więcej badań, więcej przypadków

Łukasz Szumowski zapowiedział w poniedziałek, że służby rozpoczną kontrole w sklepach. – Sklepy będą miały obowiązek wymagania maseczek od klientów. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu prawo będzie uchwalone – skomentował Pinkas. Szef GIS-u odniósł się także do najnowszych raportów Ministerstwa Zdrowia mówiących o 680 zakażeniach odnotowanych w ciągu ostatniej doby. Jego zdaniem z analiz tygodniowych, które sprawdzają się w 98 proc., „zachorowań będzie więcej” . Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać w „ogromnej ilości badań przesiewowych” . – Na pewno zakażeń będzie więcej, one są związane z ogniskami – powtórzył. Zdaniem Pinkasa sytuacja w ogniskach zakażeń jest opanowana, ale służby sanitarne boją się „tego, co obserwujemy w ostatnim czasie” . – Nasi obywatele przestali pamiętać, że wciąż jest stan pandemii – dodał.