Kaczyński zdradził, kiedy odbędzie się rekonstrukcja rządu. Mówił o redukcji liczby ministerstw

– Rekonstrukcja rządu odbędzie się we wrześniu lub najdalej na początku października – przekazał Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. We fragmencie wywiadu opublikowanym na Twitterze prezes PiS przekazał, że w ramach rekonstrukcji liczba resortów ma zmaleć z 20 do 12. Polityk wyraził również nadzieję, że „negocjacje umowy koalicyjnej w ramach Zjednoczonej Prawicy w przyszłym miesiącu zakończą się sukcesem” .

Kilka resortów dla Glińskiego?

Według „Dziennika Gazety Prawnej” jedną z pierwszych „bezspornych postanowień Jarosława Kaczyńskiego” w sprawie rekonstrukcji jest przekazanie kilku resortów w ręce wicepremiera i obecnego ministra kultury, Piotra Glińskiego. Potwierdzałoby to informacje ujawnione kilka dni temu przez RMF FM. „DGP” donosi, że mógłby on zostać ministrem kultury, edukacji, nauki i sportu. Byłaby to nie tylko „nagroda za wierność” partii, ale też cios w nielojalnego Jarosława Gowina. Trzecim powodem wymienianym w artykule jest słaby wynik wyborczy PiS wśród młodych. Gliński miałby wprowadzić zmiany w szkołach i na uniwersytetach, które w dłuższej perspektywie odmieniłyby ten trend.

Istotną zmianą zapowiadaną przez „DGP” miałoby też być przejęcie przez Ministerstwo Finansów pełnej władzy nad środkami unijnymi. Mogłoby to jednak spotkać się ze sprzeciwem Unii Europejskiej. Obecnie pieniądze płynące z Brukseli rozdziela Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a Ministerstwo Finansów jedynie kontroluje ich wydatkowanie. W przypadku postulowanej zmiany resort ten stałby się zarówno zarządcą, jak i własnym kontrolerem.

